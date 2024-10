Shana Flogie: Zavrelo bo … (Suzy)

To energijo smo čutili že ves mesec, saj se je napetost počasi stopnjevala. Ta aspekt med Soncem v tehtnici in Marsom v raku lahko prinese občutek, da smo se znašli na prelomni točki, kjer čustva in stres dosežejo vrhunec. Kvadrat med Soncem v tehtnici in Marsom v raku prinaša močno napetost, še posebno v odnosih, saj oba znaka poudarjata čustveno in medosebno dinamiko. Tehtnica vlada harmoniji, partnerstvom in ravnovesju, medtem ko Mars v raku izraža močno notranjo čustveno energijo, ki se lahko izrazi kot pasivno-agresivno vedenje ali prekomerna občutljivost. Ta kvadratura Sonca in Marsa l...