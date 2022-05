Shana Flogie: Veliko stvari se lahko razreši v času mrka

Pomladna sezona mrkov se nadaljuje in ta kaotična energija bo dosegla vrhunec sredi meseca. Polna luna in popolni lunin mrk v skrivnostnem škorpijonu dosežeta vrhunec v noči s 15. na 16. maj, in ta bo tu, da nam pomaga očistiti čustveno prtljago in lahko naredimo prostor za rast. To je prvi lunin mrk v letu in temelji na dogodkih, ki so se zgodili med sončnim mrkom 30. aprila. Mrki v astrologiji lahko prinesejo nenadne premike in šokantna razkritja, zato se bo pod tem močnim mrkom verjetno razkrilo nekaj globokih resnic. Bodite pozorni na zaplete, okrepljene občutke in intenzivno preobrazbo v...