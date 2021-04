Shana Flogie: Sporočilo ob koncu tedna …

Učite se lekcije, ki je pomembna za obstoj in življenje samo. Upanje je edino, kar je ostalo v Pandorini skrinji, ko so se iz nje razlile vse nadloge človeštva. Ste se vprašali, zakaj je v skrinjici upanje skupaj z vsemi težavami, ki so trenutno vaši izzivi? Upanje je trdno prepričanje. Obkrožite se z ljudmi, ki delijo vaše vrednote in poglede na svet. Spustite in pojdite naprej, samo naprej v smeri srca.



Zgradite si nekaj zase, tukaj in zdaj, za izpolnitev svojega namena in bodoče generacije. Razmislite o dediščini, ki jo želite zapustiti kot duša svojim naslednikom in stvarstvu. To življenje, ki ga živite zdaj, je edinstveno. Prihaja čas slavljenja vaših dosežkov, zato izrazite hvaležnost in se zahvalite vesolju za vse, kar dosegate. Pomembno je, da ostanete osredotočeni na tisto, kar sami čutite. Ne pozabite na svoj izvirni namen in cilj. Vsak korak šteje, tudi tisti, ki je bil del stranpoti. Prav ti so vas naučili največ o sebi. Nov val energije, ki vas bo kmalu dosegel, bo prinesel popolnoma novo razumevanje sveta, okolice in zavedanja sebe. Vse korake, ki jih aktivno delate zdaj, delajte, ker se zavedate, čutite in vidite. Nehajte misliti in gledati ...



Vse, kar se dogaja zdaj, ta trenutek, je ključno za vaš jutri. Zato sodelujte, naj vam bo mar. Mislite na svojo prihodnost, to kreirate vendar sami! Se tega zavedate? Bodite odgovorni in vzemite pravico v svoje roke, zato odprite srce. Samo tako boste videli. Tako boste prebujeni. Samo na ta način vas bo vesolje še naprej vodilo po poti resnice, vas prebujalo in vam ponujalo pomoč. Moč pozitivne naravnanosti bo v vaše srce vnesla več luči in jasnosti. Naj vse, kar mislite, da je nemogoče, postane mogoče. Ne ustavljajte se in ne objokujte preteklih dejanj, dogodkov in razmerij. Sledite … Vrata so se odprla ... Vstopite. Vse se odvija, kot se mora ... Poti se bodo kmalu popolnoma spremenile, zato se veselite, dokler imate sebe, imate vse ... Zapolnite svoje srce z lepimi mislimi, občutki in dejanji. Potrudite se in odkrijte lepoto v sebi in vsem, kar vas obkroža.

