Severina pokazala sredinec: Pusti naše maternice pri miru!

Dalmatinka opozarja politike, naj že enkrat nehajo strašiti javnost.

je znana po glasnem in jasnem izražanju mnenja, posebno ko se nekdo oglaša s primitivnimi izjavami, kot je to nedavno storil skrajno desničarko ambiciozni. Gre za nekdanjega pevca, ki si je zaželel zaplavati v politične vode in ob potegovanju za premierski stolček in vstop v parlament izjavil, da se niti posiljene ženske ne bi smele odločati za splav, kaj šele ostale.S tem je dvignil veliko prahu in sprožil akcijo dvigovanja sredincev. Tudimu ga je pokazala in zapisala nekaj krepkih, s tem pa mu je po prepričanju političnih analitikov zabila enega od pomembnih žebljev v predvolilno krsto.»Na žalost sem spoznala tega Škora. V svoji mladosti si je močno prizadeval postati panonski mornar, a je pozabil, da obstaja, in se mu je načrt izjalovil. Potem je prišla vojna, in medtem ko so ženske na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini doživljale največja poniževanja, ki jih žensko telo lahko doživi, torej posilstva, je bila njegova vojna pot sestavljena iz enosmerne letalske karte v ZDA. Vrnil se je na ravnico, ki so mu jo obranili drugi,« je brez dlake na jeziku navedla pevka.Izpostavila je še nekaj njegovih neslavnih debaklov in porazov, tudi zadnjega na predsedniških volitvah. »Zdaj si želi postati še premier, in namesto da bi se zavzemal za boljši ekonomski položaj in življenje na splošno, se raje vtika v žensko telo. Še posebno zanimiva mu je maternica, zato so mu Hrvatice začele kazati sredinec. Zagrozil jim je, da bodo vse dobile po prstih, ko bo prišel na oblast. Očitno ne razume koncepta svobode, človekovih in ženskih pravic, demokracije,« je navdušila javnost. Ob tem se je spretno poigrala z motivom iz serije Deklina zgodba, ki obravnava položaj ženske v klerofašistični družbi, nastali na ruševinah Amerike, ter poudarila, da on nikoli ne bo njen premier in naj pusti njeno maternico pri miru.