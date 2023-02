Sebastian dobil darilo: ganjen do solz

FOTO: Suzy

Mineva natanko 22 let, odkar jeudaril na sceno z nalezljivo uspešnico Hočem to nazaj. Takrat je osvajal srca najstniških otrok in si ustvaril odlično podlago za nemoteno delo, ki traja še danes. Že takrat je od zvestih oboževalk in oboževalcev prejemal darila, tradicija pa se ni prekinila. »Ne morem verjeti, da sem obkrožen s tako nadarjenimi ljudmi.insta nadobudna plesalca v moji plesni šoli. Njuna mamipa je več kot očitno zelo spretna pri slikanju, saj me je presenetila s portretom, ob katerem so me preplavila najlepša čustva. Nina sicer zase pravi, da riše ljubiteljsko, a tole v mojih rokah dokazuje, da je prava profesionalka. Neskončno sem ji hvaležen, saj vem, koliko časa in energije je potrebovala za takšno umetnino,« je presrečen pevec.