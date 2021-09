S poškodovano nogo na snemanje

Od hudega

je zajokala.

Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva, kar je pred kratkim na lastni koži izkusila tudi naša balerina. Ta se je namreč pred dnevi med premiero baleta Dunajski večer poškodovala, zato je morala z odra. Kljub hudim bolečinam, zatečeni nogi in stresu pa je le dva dneva za tem sedla za žirantsko mizo oddaje Slovenija ima talent in prvo avdicijo opravila z odliko, kot da se ne bi nič zgodilo.Ana prizna, da je zaradi poškodbe malce nesrečna, a kljub temu ostaja optimistična. Pravi, da gre za poškodbo paličnega sklepa, bolečine med predstavo pa so bile tako hude, da ni mogla stopiti na nogo, od hudega je celo zajokala.Simpatična balerina trenutno vestno obiskuje fizioterapevta, v času okrevanja pa se je lotila tudi ustvarjanja novih plesnih dresov, ki bodo na voljo za deklice do približno 14. leta starosti.