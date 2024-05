Rodila se mu je vnukinja: Sem brez besed in srečen dedi (Suzy)

Glasbenik in nekdanji član skupine Victory Miki Vlahovič ima te dni velik razlog za veselje. Njegov prvorojenec Mark, nekdanji hokejist, glasbenik in vplivnež, je namreč prvič postal oče. Mikijeva snaha Nika je rodila hčerko, in čeprav mlada očka in mamica njenega imena javnosti še nista razkrila, sta po rojstvu na instagramu objavila prvo družinsko fotografijo, ob kateri sta zapisala: »19. 5. Najlepši dan v najinem življenju.« Veselo novico je oznanil tudi ponosni dedek Miki, ki je doslej nazdravil že mnogim pomembnim in čustvenim trenutkov, ta pa je bil eden najsrečnejših.

»Sem brez besed in srečen dedi,« pravi. Ta se, tako kot žena Petra, že neizmerno veseli vseh trenutkov, ki jih bosta preživela z vnukinjo.