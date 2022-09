Robert Roškar na ledu (FOTO)

Pred začetkom radijske sezone si je Robert Roškar privoščil izlet, o kakršnem sanjarijo vsi potepuški sladokusci. V spremstvu prijatelja Daneta, ki je mojster v raziskovanju sveta, se je podal na sever. Z avtom sta prečesala del Norveške, voditelj pa je med drugim tradicionalno razkazoval svojo zadnjico na različnih razglednih točkah.

Obiskal je tudi svetilnik Alnes iz leta 1852 na zahodni obali Norveške.

Reke, jezera, slapovi, vetrovi, skale, visokogorski travniki in ledenik so ga premrazili do kosti in napolnili s prej nepoznanimi občutki.

Vmes se je celo obupano spraševal, kaj mu je tega treba bilo, a je na koncu vendarle priznal, da je bilo vredno malce potrpeti, saj mu je fascinantna pokrajina kljub nizkim temperaturam ogrela srce.

Kot je v Robertovi navadi, niti na hladnem severu ni zdržal oblečen, zato je spustil hlače na kamniti tvorbi Trolltunga. Leži 1100 metrov nad morjem in 700 metrov nad jezerom Ringedalsvatnet.

Ekshibicionizem je demonstriral še na fjordu Geiranger, ki leži v okrožju Møre og Romsdal.

Zagugal se je med gorovjem Sunnmørsalpane.