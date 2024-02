Robbie Williams: od depresije, debelost in odvisnosti do sreče(SUZY)

Rodil se je v Veliki Britaniji, na območju Stoke-on-Trent, in se pri komaj šestnajstih letih kot najmlajši član pridružil skupini Take That. Po petih letih je 1995. zapustil skupino, saj je njegova zloraba drog in alkohola postala prevelika težava, tik pred nastopom na podelitvi MTV nagrad naj bi skoraj umrl zaradi predoziranja. Že leto pozneje je uspešno začel samostojno kariero, a se številnim govoricam navkljub šele leta 2011 vrnil v skupino. Vse od tedaj je sicer sodeloval z njimi, a se bolj posvečal solo nastopom. Imel je težave z duševnim zdravjem, depresijo, debelostjo, alkoholom in drogami, bil je zasvojen tudi z igranjem golfa na spletu.

Mladi Robert Peter dve leti, preden se je pridružil Take That.

Od leta 2006 je srečen z Aydo Field, s katero imata štiri otroke: enajstletno Theodore, devetletnega Charlieja, petletno Colette in triletnega Beauja. Trenutno o njegovem življenju snemajo tudi biografski film, v njem bo igral kar sam Robbie.

Je najbolj prodajani britanski solo glasbenik vseh časov.

Kmalu po odhodu iz Take That je hodil z vsaj dvema dekletoma iz Spice Girls.

Njegova skladba Angels je eden največjih britanskih hitov, je pa tudi dobitnik največ nagrad brit, ima jih kar 18.

Leta 2004 je nastopil v filmu De-Lovely o življenju Cola Porterja.