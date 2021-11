Rimske počitnice Nine Ivanič

Nina Ivanič je ena najbolj zaposlenih slovenskih igralk. Članica ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana je svoj glas in stas posodila že številnim junakinjam v nanizankah. Nina pravi, da preprosto rada dela, vendar skrbno premisli, katero ponudbo sprejme in katere ne.

Vesela je, ker je za krompirjeve počitnice v Rimu lahko uživala tudi s sinovoma, ki sta že odrasla postavna mladeniča.

Zato ji tudi ni težko stisniti zobe, ko je dela veliko, saj ve, da bo kmalu brez slabe vesti lenarila in si privoščila oddih. Še posebno pa uživa, ko prosti čas preživlja z možem in s sinovoma, ki kot že odrasla mlada človeka stopata vsak na svojo pot. Zato so družinski trenutki v četvero toliko bolj dragoceni. Tako so za krompirjeve počitnice pobegnili v Rim.

Seveda so si ogledali največje znamenitosti, od Španskih stopnic, Koloseja, fontane Trevi in drugih. Hkrati pa so uživali tudi v izvrstni italijanski kulinariki in okusili 'bella vita' – vse sladkosti lepega življenja.