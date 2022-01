Retrogradni Merkur v letu 2022: Kakšne pogovore imate z vesoljem?

Merkur vlada umu, in kadar vstopi v retrogradno stanje, nam daje priložnost, da ocenimo svoje misli in tisto, na kar se osredotočamo. Merkur vlada tudi pogodbam, zato se lahko zgodi, da boste morali prilagoditi svoje obljube in zaveze. To bo čas vpogleda, bilance, razmisleka, dokončanja tistega, kar ste začeli, vsekakor pa ne novega začetka. Merkur je tudi planet povezovanja, komunikacije, potovanja, selitve, spremembe, zato se lahko v obdobju njegove retrogradnosti srečate z napačno komunikacijo, morda morate spremeniti ali prilagoditi način komuniciranja z drugimi, s seboj in s svetom okoli...