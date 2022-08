Čeprav je moral zaradi poškodb na kar 12 operacij, si je njegovo telo razmeroma hitro opomoglo od let vrhunskega športa. Več časa je potreboval, da je začutil, kaj si želi početi kot 'športni upokojenec', še dlje pa, da je po ločitvi zaživel novo življenje, si ustvaril čudovito partnerstvo z izvoljenko Uršo in našel ravnovesje med delom in družino. Ujeli smo ga ravno med zaključkom dopusta na morju, kjer so počeli vragolije z otrokoma Lijo in Luko, ter odhodom z avtodomom v Dolomite, kjer bo užival v prekrasnih razgledih, kulinariki in kolesarjenju. Še zdaj je tesno povezan s športom...