Na potovanju sta naredila nekaj, kar naj bi jima zagotovilo večno ljubezen (Suzy)

Novopečena mojstrica komedije Rebeka Dremelj, ki zadnje mesece po vsej Sloveniji navdušuje z Jamsko žensko, si je po natrpanih zimskih urnikih vzela čas za oddih. Z možem Sandijem ter hčerkama Šajano in Sijo je odpotovala na sončni Ciper, kjer so si poleg občudovanja čudovitih razgledov vzeli čas za raziskovanje starodavnih Grobnic kraljev, vklesanih v skalo, in ogled tovorne ladje EDRO III, ki je leta 2011 med neurjem nasedla v bližini Pafosa ter postala priljubljena turistična znamenitost.

Družina z novo prijateljico, slonico Sherbo FOTO: osebni arhiv/instagram

Družinica se je odpravila še na potep do znamenite točke Petra tou Romiou ali Afroditine skale, ki kraljuje na prodnati plaži s turkizno vodo, kjer naj bi se po starodavni mitologiji rodila grška boginja lepote. Pred največjo atrakcijo otoka sta se Rebeka in njen Sandi objela in si pritisnila vroč poljub, kar naj bi jima po pripovedih tamkajšnjih prebivalcev zagotovilo večno ljubezen.