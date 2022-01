Razbesnela oboževalce: »Vrni nam denar!«

Triintridesetletna pevka je s svojim novim albumom povzročila veliko navdušenje in najava, da bo v Las Vegasu prepevala v prestižni Caesars Palace, je dvignila na noge vse, ki so jo že komaj čakali na odrih.

Koncerti so bili razprodani, vstopnice so menjale roke celo za 27 tisoč evrov, potem pa je diva 24 ur pred prvim naznanila, da odpoveduje prav vse koncerte, ker nastop ni pripravljen. Vsa solzna se je na instagramu opravičila oboževalcem, med katerimi so mnogi že bili v Las Vegasu, saj so tja prispeli z drugega konca sveta.

Krivila je covid in zamude z dostavo ter obljubljala, da bo našla nadomestne datume, a to ni prvikrat, saj tisti, ki so pred petimi leti leteli v London na odpovedana koncerta, še danes čakajo, da bo odpela na nadomestnih koncertih. Začele so se govorice, da je z Adele nemogoče sodelovati, saj je prevelika perfekcionistka.

»Vrni nam denar!«

Medtem pa mnogi zahtevajo, da jim povrne ne le denar za vstopnice, pač pa tudi stroške, ki so jih imeli s potovanji in namestitvijo, saj ne razumejo, kako lahko le dan prej odpove vse. »Poslušali bi jo, četudi bi pela na klopci v parku!« so ogorčeni.