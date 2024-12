Ranjeni člani skupine Joker Out (Suzy)

Člani skupine Joker Out so zelo uspešno začeli evropsko turnejo. Najprej so obnoreli Balkan, kjer so oboževalke do zadnjega kotička napolnile prizorišča. Zasule so jih z darili in pozornostjo ter tako ustvarile idealne pogoje, da so se naši zvezdniki odlično počutili. Vendar je dobro razpoloženje za hip pokvarila nepričakovana nezgoda. Kitarist Jan Peteh jih je dobesedno dobil po glavi in posledice so bile dovolj krvaveče, da so ga morali oskrbeti. Na srečo rane niso bile preveč globoke in je lahko nadaljeval glasbeno popotovanje.

Fantje so mu zagotovili počitek, da so se bolečine pomirile, in že je bil nared za naslednji nastop. Vmes je preostali del ekipe, s pevcem Bojanom Cvjetićaninom na čelu, poskrbel za malce drugačno sproščanje. Na obraz so si nadeli vlažilne maske, da bo njihova koža pod odrskimi reflektorji še bolj sijoča.