Rada se mudi na gradbišču

Pevka in voditeljica Darja Gajšek te dni opazuje, kako nastaja domek, v katerem bo v prihodnosti uživala z možem Alenom in hčerkico Emo. Da je hiša ogromen projekt, pri katerem skoraj nikoli ne zmanjka dela, dobro ve tudi sama, zato tu in tam prime v roke lopato in pomaga po najboljših močeh.

»Pred štirimi leti sva si z Alenom zaželela postaviti lastno hiško, nato pa se nama je ponudila priložnost za rekonstrukcijo hiše, ki jo je pred dvajsetimi leti začel graditi Alenov oče. In ker sva želela iti na svoje, a hkrati ostati v bližini domačih, sva čutila, da je to prava priložnost,« pravi Darja. Kmalu sta dojela, da je s takšno hišo veliko več dela, kot če bi jo postavljala od temeljev.

Žena inženir

»Začela sva z majhnimi koraki, v tem času pripravila vso potrebno dokumentacijo, danes pa se veseliva, da najine sanje postajajo resničnost. Vsi trije se vsak dan veselimo sprememb, ki jih mojstri naredijo na naši hiški,« se zasmeji Darja, ki pravi, da harmonike sicer ni zamenjala z lopato, a je vsak dan zraven pri gradnji. »Moram priznati, da me delavci že kličejo 'žena inženir',« v smehu še pove simpatična pevka.