Prva dama Črne na Koroškem nas je prijazno pozdravila na dan svojega osebnega praznika. Pripada generaciji, ki se je morala sama znajti, zato je morala marsikaj izkusiti. To je učvrstilo njen karakter, da se je še bolj odločno podala na razburljivo pot življenja. Že od najstništva sta najvišji vrednoti na njeni osebni moralni lestvici pravičnost in skrb za pomoči potrebne, zaradi česar se je odločila preizkusiti na pretežno moškem terenu. Ljudje so v njej našli uteho, videli vodjo in ji zaupali svoj glas, ona pa jih ni razočarala. S trdim delom in poštenostjo si je prislužila še četrti mandat,...