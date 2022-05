Priscilla Presley: večna nevesta kralja rock'n'rolla

Letošnje poletje bo v kinematografe prispel film Elvis izpod režijske taktirke Baza Luhrmanna, ki je znan po svojih barvitih prikazih dobro znanih zgodb, kot so Romeo + Julija, Moulin Rouge, Veliki Gatsby in Avstralija. Ravno 1. maja pa je minilo 55 let, odkar sta si Elvis in Priscilla izrekla večno zvestobo v Las Vegasu, in čeprav je zakon trajal le pet let, je njuna zgodba še danes ena najbolj znanih.

Kralja rock'n'rolla bo igral Austin Butler, Priscillo pa Olivia DeJonge.

Štirinajstletna Priscilla je spoznala Elvisa, ko je bila skupaj z mamo in očimom v Nemčiji, kamor je bil slednji poslan kot oficir ameriških zračnih sil. Šarmantni pevec je tam služil vojaški rok, in ko je odšel, se je veliko govorilo o njegovi zvezi z Nancy Sinatra, zato je Priscilla opustila vse upe. Pogosto sta se pogovarjala po telefonu, a se nista videla kar tri leta, dokler ji niso starši naposled dovolili, da ga obišče.

Kmalu zatem mu je uspelo njeno družino prepričati, da so ji pustili se preseliti nazaj v ZDA, kjer je živela pri Elvisovih starših in obiskovala katoliško šolo. Hitro se je preselila k njemu v Graceland, medtem ko je imel razmerja s soigralkami in ji zatrjeval, da gre le za govorice, ki skrbijo za promocijo filmov. Zaprosil jo je za božič 1966, spolnih odnosov pa nista imela vse do poroke, je zatrdila Priscilla v avtobiografiji. »A sva počela druge stvari,« je namignila. Njuna edina hči Lisa Marie se je rodila natanko devet mesecev po poroki, 1. februarja 1968.

Na svoj rojstni dan, 8. januarja 1973, je Elvis vložil prošnjo za ločitev. Do takrat sta bila ločena že približno leto dni. Čeprav sta imela oba zunajzakonska razmerja, sta se razšla kot prijatelja in sodno dvorano po ločitvi zapustila z roko v roki. Ko je Elvis umrl, je njegov oče za izvršiteljico njegove oporoke in zapuščine imenoval Priscillo, saj je bila Lisa Marie edina dedinja.

Danes 76-letna Priscilla v družbi novega filmskega Elvisa Austina Butlerja.

Pozneje se je izkazala kot vodja butika, parfumskega podjetja in se preizkusila kot igralka, po ločitvi pa je imela kar nekaj razmerij, med drugim tudi z Richardom Gerom, Juliem Iglesiasom in odvetnikom Robertom Kardashianom, z brazilskim scenaristom Marcom Garibaldijem pa ima še sina Navarona, starega 35 let.