Kako majhen je svet slavnih: Princesa Eugenie in klapa pomembnežev na kupu (Suzy)

Ko je nekdanja članica skupine Spice Girls Geri Halliwell-Horner objavila fotografijo, na kateri je s prijatelji na dirki formule 1 v Abu Dhabiju, je bilo na njej toliko zvezdnega prahu, da bi lahko rekli, da se je kar svetilo!

Gerijin mož Christian Horner je namreč direktor podjetja Red Bull Racing, katerega voznik Max Verstappen je na tekmi tudi zmagal. Prav zato so se njeni prijatelji nasmejano postavili v vrsto in nastavili fotoaparatu. Na fotografiji so se ob njej znašli princesa Eugenie z možem Jackom Brooksbankom, igralec Orlando Bloom in manekenka Naomi Campbell. Vsi trije zvezdniki so s kraljevo družino tesno povezani, saj so sodelovali s princem Williamom in njegovo novo organizacijo, ki pomaga brezdomcem.

Naomi je bila poleg tega imenovala za globalno ambasadorko kraljičinega sklada za države Commonwealtha v platinastem jubileju. Eugenie je najbrž v najtoplejših stikih s princem Harryjem in Meghan Markle, Orlando pa je celo njun sosed. Kako majhen je svet slavnih!