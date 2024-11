Primož in Lora Roglič: Počitnice v dvoje (Suzy)

S fotografij lahko razberemo, da sta se zakonca Roglič Klinc na jesenski oddih odpravila sama. Najprej sta poletela v japonsko prestolnico, kjer so na Primoža čakale sponzorske obveznosti.

Tokio je bil v vseh pogledih veličasten, gostitelji pa so zanju zelo lepo poskrbeli. Nato je sledila nekakšna repriza medenih tednov. Kolesarski as je tik pred odhodom dopolnil 35 let, zato so bile počitnice najlepše darilo. Po še eni izjemno naporni sezoni je prišlo malce oddiha zelo prav.

Zaljubljenca sta si privoščila Bali, kjer je idealna klima, da si opomoreta od trdega dela. Naužila sta se romantičnih trenutkov v dvoje, nazdravila zmagoviti prihodnosti in se predvsem spočila. Vrnitev v mrzlo Evropo je bila neljuba streznitev, da je vredno živeti za tistih nekaj sproščujočih tednov v letu.