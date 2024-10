Prerojena Nina Ivanič: s sinovoma v Veliko jabolko (Suzy)

Priljubljena igralka si je privoščila čudovito jesen v New Yorku, ki tokrat ni bila romantično, pač pa družinsko obarvana. Na pot je vzela sinova Luko in Miho, da so si ogledali znamenitosti in uživali v mestu, ki nikoli ne spi. Niso zamudili Kipa svobode, obiskali so Muzej moderne umetnosti, po Manhattnu so se pognali celo s kolesi in uživali v lepem, toplem indijanskem poletju. Nina, ki je nedavno priznala, da je izgorela, zato se uči na novo postavljati svoje prioritete, je družino več kot očitno postavila visoko na to lestvico.

Na kolesih so bili nasmejani in dobre volje.

»Zdaj vse delam še bolj počasi ter si ne nalagam dodatnih obveznosti. Naredim le tisto, kar je treba, naučila sem se reči ne. Tudi na delovnem področju. Opažam, da se na koncu vse izide in me ne razjedata več notranji nemir in zaskrbljenost, ali bo uspelo ali ne. Zdaj življenje jemljem veliko preprosteje, nikamor ne hitim,« nam je razložila. »Za vsako stvar, naj bo to teater, trgovina ali masaža, si vzamem dovolj časa. Tudi male stvari pripomorejo k temu, da se ne zgodijo velike.« In tako je bilo tudi v New Yorku. Vrnili se bodo, a spomini ostajajo za vedno.