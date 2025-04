Spletna banka ohromljena več dni, zdaj ponovno deluje – a le za del uporabnikov

Tehnične težave, ki so v minulih dneh ohromile delovanje spletne in mobilne banke OTP, so po podatkih banke večinoma odpravljene. Kot so sporočili, digitalna banka za fizične osebe ter spletna različica od sinoči ponovno delujeta nemoteno.

Nekateri še vedno brez dostopa

Kljub temu ostajajo težave za del poslovnih uporabnikov, in sicer pri dostopu do spletne banke ter mobilne različice. Banka uporabnikom teh storitev obljublja alternativne rešitve za izvajanje plačil in napoveduje individualno obveščanje prizadetih strank.

V primeru, da je bila uporabniku fizične osebe zaradi težav blokirana možnost prijave v spletno banko, OTP svetuje uporabo funkcije »Pozabljeno uporabniško ime ali geslo«, ki omogoča samostojno ponastavitev dostopa.

Kaj se je zgodilo?

Zakaj je prišlo do tako dolgotrajnih motenj, še ni znano, predvsem pa je neugodno, da so se zgodile tik pred velikonočnimi prazniki, ko mnogi uporabniki urejajo pomembna plačila.

Na OTP banko smo naslovili vprašanja, odgovore še čakamo.