Preprosta Susan Boyle

Se še spominjate Susan Boyle, gospodinje, ki je pred desetletjem navdušila v oddaji Britanija ima talent? Z občuteno izvedbo pesmi I Dreamed a Dream je ganila in očarala ves svet. Čeprav v šovu ni zmagala, ji je nastop odprl vrata na glasbene odre in ji prinesel vrsto ponudb za snemanja, pa tudi na kupe oboževalcev.



Po oddaji je doživela živčni zlom in morala za nekaj časa v bolnišnico, saj je tekmovanje slabo vplivalo na njeno duševno zdravje, ko se je pobrala, pa se je začelo zvezdniško življenje, kakršnega ni bila vajena. Snemala je albume, nastopala in se pojavljala v medijih, nenehno obdana z umetniki ličenja in stilisti, ki so skrbeli, da je bila videti kot iz škatlice.



Zaslužila je okoli 25 milijonov evrov in v zrelih letih uresničila svoje sanje, da bi postala pevka. Nazadnje je ugotovila, da zvezdništvo ni zanjo, in zdaj živi v skromni hiši na Škotskem, ki je bila njen dom že pred oddajo. Pred kratkim je, daleč od oči javnosti, praznovala 60. rojstni dan.



Komentarji: