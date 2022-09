Popotovanje petčlanske družine Dolinar (FOTO)

Družina Dolinar Horvat se je odpravila na popotovanje. Spakirali so šotore in zložljive stole, sedli v avto in se odpravili proti jugu. Preko hrvaške obale so prišli do Črne gore in uživali v Albaniji, kjer so imeli čas, da se posvetijo drug drugemu, naužijejo prelepe narave, morja in seveda tudi bureka.

Mali Lun se ni mogel najesti slastnega bureka.

Slednji je še najbolj teknil najmlajšemu Lunu, za katerega Ana pravi, da jo je rodil v novo življenje. Igralka je namreč pustila službo v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer je sicer spoznala moža Sebastijana, ki je zelo uspešen in iskan režiser. Hvaležna je, da ji ves čas stoji ob strani.

»Sebastijan je moje sidro. Njegova ljubezen je bila zame zdravilo. Ne vem, ali ve, kakšno vlogo je odigral v mojem življenju. In jo še igra,« je povedala v intervjuju za revijo Onaplus. Njeni trije otroci pa so njeni največji učitelji, kar velja tudi na poti. Ko je vsa družina zbolela za trebušno virozo, sta šotor postavljali kar Nana in Ronja, ki sta zdaj že veliki punci. K sreči težave niso trajale dolgo, presrečna družina pa še naprej uživa v širjenju obzorij, dobri hrani in osupljivi naravi.

Ronja bo letos praznovala enajsti rojstni dan.

Anini trije sončki