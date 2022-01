Ponosno so pokazali svoje družine (FOTO)

Mladi Dolenjci so na glasbeni sceni že četrt stoletja. V tem času so si fantje že ustvarili družine. Vsi trije – harmonikar Tomaž Kastelic, kitarist Lado Šurla in bas kitarist Simon Lukšič –​ so očetje treh hčerk, zato so enega od valčkov z naslovom Moja moja, pod katerega se je podpisal Šurla, besedilo pa je delo Mateja Kocjančiča in je izšel lani, posvetili prav njim: najmlajši Tomaževi hčerkici Larisi, Simonovi hčerki Eli in najstarejši Ladovi hčerki Pii.

Denis Barbo z ženo Maruško in sinovoma

Prvič pa smo na družabnem omrežju uzrli celotno družino Simona Lukšiča, zbrano ob novoletni jelki, ob kateri Simon v naročju drži najmlajšo Elo. Prav tako je z Dolenjske družina Barbo. Denis Barbo, ki je član Ansambla Novi spomini, je poročen s simpatično Maruško, prav tako odlično pevko, ki smo jo videli v družbi še dveh pevk in Ansambla Cik-Cak na festivalu Slovenska polka in valček 2019. Denis je sicer eden od treh bratov Barbo, vsi pa so glasbeniki.

Rok je član Novih spominov, Matej pa Ansambla Nemir. Z Dolenjske pa na Koroško, kjer domuje glasbena družina Rošer. Klemen Rošer je harmonikar in mentor ene najboljših harmonikaric pri nas, Danaje Grebenc. Klemen se ponaša z več kot 300 nagradami, ki si jih je priigral na regijskih, državnih, evropskih ter svetovnih tekmovanjih, njegov največji osebni dosežek v tekmovalnem obdobju pa je poleg dveh doseženih prvih nagrad na svetovnem tekmovanju in dveh zlatih plaket na državnem naziv absolutnega evropskega prvaka v igranju na diatonično harmoniko. Zdaj pa na številnih tekmovanjih redno sodeluje kot član strokovne žirije. Njegova žena Nadja je profesorica flavte.

Družina Rošer

Oba sta ponosna na sinova Lenarta in Valentina, slednji bo prvo svečko na torti upihnil ravno v tem mesecu. S prav posebnim razlogom pa nam je fotografijo družine, svoje mame in očeta ter starega očeta, poslal Franček Gašper Jazbec, pevec Ansambla Stil, ki je decembra v Velenju odprl lokal, ki ga je poimenoval – Franček. In to s posebnim razlogom, saj je to ne le njegovo ime, pač pa tudi ime očeta in starega očeta. Zato se lokal, v katerem ponujajo sladke dobrote, a tudi slastne burgerje, špagete in še marsikaj drugega, imenuje enako. Opremljen je v retro stilu, mize imajo namreč podnožja šiviljskih strojev. »Medtem ko so se na tem mestu nekdaj vrteli filmi, se je pri našem atu Francu vrtel šiviljski kolut, saj je sam ukrojil in zašil, kar so si ljudje zaželeli in potrebovali,« nam je zaupal ponosen novopečeni gostinec v lokalu z muzejskim pridihom, kjer se bodo ljudje družili ob kavicah ali ohlajenem laškem pivu in prigrizkih.

Mladi Dolenjec Simon Lukšič je ponosen na svojo družino.

Jazbečevim pa se je ob odprtju pridružil še Domen Kumer, ki je z Ansamblom Stil posnel uspešnico Levo desno. In fantje zagotovo še niso rekli zadnje. Leto pa so z druženjem zaključili tudi Veseli svatje, in to skupaj z Anito Kadenšek, ki je nedavno drugič postala mamica. Čeprav so bili glasbeniki lani spet več doma kot na odrih, so imeli Veseli svatje kar nekaj nastopov, videli smo jih celo na festivalskih odrih.