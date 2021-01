Ponosna Desa Muck: oče je pri 90 letih napisal prvo pravljico

Pri Muckovih ni le Desa tista, ki se ponaša s talentom za pisanje. Izkazalo se je namreč, da je z besedami spreten tudi njen oče Peter Muck, upokojeni strokovnjak za vodarstvo. Devetdesetletni gospod je jesen svojega življenja obogatil s pravljicami, ki jih je pripovedoval vnukinjam, zasluge, da je svojo domišljijo prelil na papir, pa gredo prav njegovi hčerki, najbolj brani slovenski pisateljici. »K pisanju me je nagovorila Desa, ko je videla, da sem pisal humoristična besedila za Planinski vestnik, in me je prepričala, naj raje pišem pravljice, ki sem jih pripovedoval vnukinjam,« je povedal novopečeni pisatelj, ki je knjižni svet obogatil s pravljico Deklica in bukev, ilustrirala pa jo je njegova najstarejša vnukinja Zala Sajko. Petrov vstop v pisateljski svet so najavili tudi v založbi Muck Blažina, ki sta jo leta 2016 ustanovila Desa in njen mož Igor Blažina. »Naša založba je pod svoje okrilje vzela novega obetavnega pisca. Devetdeset let je skrival svoj pisateljski talent kot kača noge. Ampak naši lovci na talente so ga odkrili. Bolje pozno kot nikoli. Dobrodošel, Peter.«

