Polna luna v dvojčkih, Sonce na galaktičnem središču: Čas, ko se lahko razkrijejo nove informacije in spoznanja

S to polno luno se lahko razkrijejo nove informacije in spoznanja, vendar je pomembno, da sledite intuiciji. Zadnja polna luna v letu 2021 bo na 27. stopinji dvojčkov, ki je ravno nasproti galaktičnega centra. Ta naj bi bil srce našega vesolja in dom nekaterih najmočnejših, čarobnih in skrivnostnih energij na našem kozmičnem nebu. Ta stopinja je pomembna že od oktobra, saj je kar nekaj planetov prečkalo to središče ob koncu leta. Tudi lunin mrk, ki je zagnal dinamiko na osi bik-škorpijon, se je dovršil na 27. stopinji. S polno luno, ki bo svetila nasproti te svete točke na nebu, bodo energije...