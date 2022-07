Poletni Aljoša Bagola: Skače naokoli zgoraj brez

Ne samo za tipkovnico, Aljoša Bagola je uspešen tudi v telovadnici. Vsaj tako priča dokazno gradivo, ki ga je avtor dveh knjig in kreativni marketinški direktor objavil kar sam. Pohvalil se je z rezultatom treningov vadbe, da lahko skozi poletje bolj brezskrbno skače naokoli zgoraj brez.

Deskanje na vodi ga že od nekdaj navdušuje in za tiste, ki želijo obvladovati veter in morske valove, se spodobi, da izoblikujejo svoje telo. Podpora trebušnih mišic ni zanemarljiva in Prekmurec v Ljubljani se tega dobro zaveda. Aljoša pa se ne hvali le s postavo, ampak tudi s seznamom najbolj branih knjig. Na njem zaseda kar dve mesti, in sicer tretje ter deseto, kar je zadosten razlog, da si privošči nekaj prostega časa in se naužije počitniških vragolij. Potem pa se bo spet potrudil ujeti črke med platnice in skovati naslednjo uspešnico.