Poletna Suzy: vaša spremljevalka na dopustu

Naslovna zgodba je tokrat o skoraj 30-letnici Niki Zorjan, ki se še vedno počuti kot 22-letnica. Zaupala nam je, zakaj je zdaj končno srečna in joka od veselja.

Revija Suzy ima tudi to poletje posebno poletno izdajo, ki naj vas razvedri in vam pomaga ujeti poletne energije, da se boste lahko pripravili na burno jesen. Tako smo zapisali lani in tako bo tudi letos, le da bo kaosa in nepredvidljivih dogodkov še več. Vse, kar gledate, je namreč velik šov in najpomembnejša je vaša naravnanost do dogajanja, je zapisala kolumnistka in astrologinja Shana Flogie.

Posebno izdajo Poletne Suzy si lahko zagotovite na vseh večjih prodajnih mestih za samo 2,20 evra.

Brutalno iskrena je tudi Gordana Tomašević, prav tako astrologinja, ki poziva k uporabi zdravega razuma in branju med vrsticami. Narod bo vse manj navdušen nad vlado in na dan bo prišla boleča resnica, napoveduje v Poletni Suzy. V njej lahko najdete tudi numerološko napoved Lili Sorum in si izračunate, kakšen je vaš poletni izziv, sicer pa bo v ospredju predelovanje odnosa z materjo in postavljanje meja in lastne vrednosti, pravi.

Pišemo tudi, kako uporabiti lastno energijo, da deluje za vaše ljubezensko razmerje, ne proti, z Amando Kladnik in Majo Žerovnik pa vas popeljemo v čudoviti svet zelišč Babave, ki je prava zakladnica znanja in nasvetov, kako zelišča nabirati in uporabljati ne samo za čaje, ampak tudi za mazila, mila, prekajevanje in čiščenje, za zaščito in ljubezen.

Vedno navdihujoča sogovornica, še posebno v času, ko se potepamo, je tudi Mojca Mavec, ki vam bo zagotovo polepšala poletne dni. Potovanja te naučijo, da vedno pride naslednji vlak. Da je življenje polno priložnosti, zato ne obupaj, če ti enkrat ne uspe, pravi.

Poleg zanimivih intervjujev vam poletna Suzy prinaša tudi 17 strani križank in sudokuja, s katerimi si boste lahko urili možgane na oddihu in celo zaposlili najmlajše, če jim boste dali barvice v roke.

Pišemo tudi o poletni hrani, in to tisti, ki je pregrešno slastna in hkrati zelo zdrava, o lepotnih trendih, ne manjka pa niti horoskop, ki razkriva, kaj posameznim znamenjem to poletje napovedujejo zvezde.

Naj vam Suzy lepša poletne dni!