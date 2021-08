Poletna Mojca Mavec je obdana z ljubeznijo

Na tej fotografiji je toliko stvari, ki jih obožuje naša voditeljica, da kar kipi od najlepših čustev. Najprej je tukaj poletje, na katero Mojca Mavec prisega, saj se takrat najraje odpravlja na odkrivanje lepot različnih kontinentov. Potem so tukaj kopalke, ta nepogrešljiva oprava za vroče dni, ko do izraza prideta njena porcelanasta polt in ženstvena postava. Prav posebne pozornosti pa je deležna kosmatinka, v katero se je Ljubljančanka zaljubila. Domače živali so ji zelo pri srcu, žal pa zaradi narave dela in pogostih potovanj ne želi posvojiti kakšnega ljubljenčka, ker bi oba zelo trpela. Zato pa so trenutki v družbi takšnih lepotičk, kot je radoživka pasme cavalier king charles španjel, neprecenljivi in takrat se naužije pristne ljubezni do štirinožnih prijateljev.



