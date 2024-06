Poletna Astro Suzy: vodnik po letošnjem napornem in dramatičnem poletju

Pred nami je čustveno naporno in dramatično poletje, v katerem bomo postavljali temelje v partnerskih odnosih in se ukvarjali s svojimi ranami. Že avgusta lahko pričakujemo korenite spremembe, napoveduje astrologinja Shana Flogie, numerologinja Lili Sorum pa dodaja, da ne pričakujte, da boste septembra enaki! Uspeh čaka vse, ki znajo jasno in odločno opredeliti, kaj si želijo.

To poletje nas bo peljalo tudi v naše bolečine. Maja Debevc je zelo preprosto razložila, kakšna je razlika med izražanjem in spuščanjem jeze. V poletni astro Suzy boste našli praktične nasvete, kako najti ravnovesje v življenju.

Vida Igličar je z nami delila, kako se je spopadala z izgorelostjo in paniko, zelo iskrena je tudi pevka Neisha, ki krasi naslovnico. Spregovorila je o svojih življenjskih dramah, kako mora biti močna tako navzven kot navznoter, če se hoče pobrati, postaviti zase in živeti, kot si zasluži.

Poletna Astro Suzy

Med nujnimi stvarmi je tudi zavedanje, kako pomembna je hrana. Zato smo ji v poletni Suzy posvetili posebno pozornost. Obiskali smo rodovno skupnost Pod orehi v Zagaju pri Ponikvi, kjer narava nudi vse za podporo telesa, duše in duha. V intervjuju z Urško Fartelj, avtorico uspešnice 220 stopinj poševno, boste spoznali kuharijo, s katero se je začela boriti proti bolezni. Nekaj grešno svežih receptov za poletje je prispevala Tereza Poljanič, s Katarino Marinč pa smo se sprehodili po travniku in nastali so najbolj barvni in zdravi obroki.

Čakajo vas tudi križanke in poletni horoskop za posamezna znamenja. Poletna Astro Suzy je tako zanimivo branje, da ga boste večkrat prijeli v roke in vam bo prišlo prav, tudi ko bo poletja konec.