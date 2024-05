Pod srcem znana igralka nosi fantka (Suzy)

Dramska in filmska igralka Ana Urbanc, ki jo je širša javnost spoznala v priljubljeni seriji Reka ljubezni, v kateri je igrala razvajeno Valentino, bo letos drugič postala mamica. Devetintridesetletna Ljubljančanka je v oddaji Kolo sreče razkrila, da se bosta z dolgoletnim srčnim izbrancem, plesalcem in koreografom Borom Pantićem, tokrat razveselila fantka. Novico je z velikim navdušenjem sprejela tudi njuna prvorojenka, štiriletna Iva, ki je upala, da se ji bo pridružila sestrica, a se je po nekaj potočenih solzah navadila na idejo, da bo jeseni dobila bratca. Energična mamica je še povedala, da je druga nosečnost veliko mirnejša od prve, ko je imela težave z jutranjo slabostjo in čustvenimi nihanji.