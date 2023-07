Pod gradove v oblakih postavite trdne temelje (Suzy)

S prijateljem sva šla na kraj, kjer sem zaključila tečaj cvetnih esenc z udeleženkami. Nisem bila namreč prepričana, kaj tam v tem trenutku cveti, zato sva šla na krajši izlet.

Ko sva hodila po poti, mi je razlagal, kako je bil prejšnji dan raztresen. Na poti iz službe se je ustavil v kolesarski trgovini, ker se je spomnil, da bi rad hčerki nadgradil kolo, kar je bil njegov projekt že nekaj mesecev. Ob izhodu iz trgovine mu je zazvonil telefon in zatopil se je v pogovor ter se kolesom ob strani napotil domov. Ko je zaključil pogovor o projektu, ki ga načrtujeta s prijateljem, je ugotovil, da je nekje narobe zavil in prišel na čisto napačen konec, skoraj v sosednje naselje. Ob prihodu domov je ugotovil, da ne najde ključev, zato se je odpeljal nazaj do trgovine, nato še v službo, kjer jih je zaman iskal. Vmes je šel do kolesa, ki ga je prej pozabil zakleniti, in šokiran ugotovil, da ključi visijo iz ključavnice, kar je pomenilo, da so bili ves čas tam.

Kar naenkrat se je obrnil k meni in rekel: »Joj, oprosti, da sem te povlekel v svojo zgodbo. Tukaj sva, da najdeva tvoje rož'ce. Ne bom več razpredal o tem, poglej, kako lepo cveti tale plevel.« Kot bi me nekdo z nekaj metrov nad tlemi v trenutku prizemljil na pot, po kateri sva hodila, sem kot vkopana najprej obstala, nato pa prasnila v smeh: »Vem, katero esenco bomo delali. To ni plevel, ampak srobot. Bach jo je opredelil kot esenco, ki ljudem pomaga biti v trenutku tukaj in zdaj ter uresničiti ideje, ne pa o njih samo govoriti. Ti bi jo potreboval včeraj, da bi bil pazljiv s ključi ter pozoren na to, kam hodiš. Prav tako bi ti prav prišla za projekt, ki ga s prijateljem 'rojevata' že nekaj let.«

FOTO: Dejan Javornik, osebni arhiv

Dr. Edward Bach, oče cvetnih esenc, je srobot začutil kot tisti cvet, ki vas iz sanjarjenja privede nazaj v sedanji trenutek in vam pomaga, da se osredotočite na aktivnosti, ki so pomembne za izvedbo tega, o čemer ste sanjarili.

Poznate koga, ki gradi gradove v oblakih? Ni problema. Ponudite mu esenco srobota, da mu pomaga pod gradove postaviti trdne temelje. Ta esenca je idealna za sanjače in tiste, ki imajo na milijone (pogosto odličnih) idej, a nobene od njih ne uresničijo. Je za ljudi, ki so odsotni v mislih, sanjajo o prihodnosti in se ne morejo osredotočiti na sedanjost. Pogosto fantazirajo o prihodnjih dogodivščinah ali dosežkih, so vizionarji z velikimi sanjami, ki jim manjka osredotočenost, da bi jih tudi uresničili.

Brez odlašanja, raztresenosti in čustvene neangažiranosti bodo njihove sanje hitreje uresničene, vizije bodo postale otipljiva realnost. Korak za korakom. Tukaj in zdaj.

Srobot pomaga izboljšati osredotočenost, koncentracijo in prizemljenost ter je zato še posebno primeren za otroke, ki imajo s tem težave.

Je čisto praktična esenca za vse, ki se po sproščenem vikendu v ponedeljek težko spet osredotočite na delo, prav tako za obdobje po dopustu, ko je treba mentalno energijo spet usmeriti v delo.

Cvetno esenco srobota smo naredile dva dneva po tem, ko se je planet Neptun, ki ga povezujemo z vibracijo srobota, obrnil retrogradno, ter tik pred polno luno v kozorogu. Prinaša razblinjanje iluzij na eni strani in doseganje ciljev z delom ter vztrajnostjo na drugi. Natanko to, čemur je srobot namenjen. Moj prijatelj je seveda takoj dobil stekleničko s to esenco in zdaj z zanimanjem čakam, kaj bo z njegovimi mnogimi projekti.