Počaščena Nika Zorjan: To bo vrhunec mojega leta (Suzy)

Energična Prekmurka je v karieri stala že na mnogih odrih, tudi na najdaljšo noč v letu je nastopala, letošnjega koncerta na osrednjem trgu v naši prestolnici pa se neizmerno veseli.

»Na Kongresnem trgu sem nastopala že leta 2018, a zdaj lahko z gotovostjo povem, da se bo ta koncert razlikoval od prejšnjega, saj vem in čutim, da sem drugačna Nika, kot sem bila takrat. Moji lasje niso več rožnati, imam kar nekaj novih skladb, tudi kot pevka in oseba sem zrelejša. Zdaj dobro vem, česa si želim. Veselim se, da bom lahko po vseh teh letih znova stopila na oder na Kongresnem trgu,« najdaljšo noč v letu čaka kot deklica.

»Odštevala bom z županom Zoranom Jankovićem in nekaj tisoč obiskovalci, kar si štejem v veliko čast. V resnici moram priznati, da so se mi izpolnile otroške sanje, ta večer pa bo tudi vrhunec mojega leta, ki je bilo pestro in zanimivo,« še pove.