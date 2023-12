V Ljubljani bo do konca decembra še zelo veselo

Danes od 19. do 23. ure bodo nastopali Flirrt in Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Jutri bosta na vrsti Nina Badrić in Dražen Zečić, v soboto, 30. decembra, od 19. do 23. ure pa Šank Rock in Joker Out.

V Ljubljani bo v nedeljo, 31. decembra, na prostem več silvestrovanj, ki bodo trajala od 21. ure starega do 2. ure novega leta. Na silvestrovanju na Kongresnem trgu se bodo srečali ljudje vseh starosti in okusov ter skupaj praznovali vstop v 2024. Nastopili bodo Rok'n'Band, Nika Zorjan, Victory in AbbaMia.

Ljubitelji in poznavalci slovenske popularne glasbe bodo polnoč pričakali na Mestnem trgu ob spremljavi glasbe uveljavljenih izvajalcev žanra. Nastopajo Dinamitke in ViP Band. Novo leto na Pogačarjevem trgu bodo obiskovalci praznovali v družbi Mambo Kings, silvestrovanje na Trgu francoske revolucije pa bo namenjeno ljubiteljem alternativne in rock glasbe. Nastopili bodo Murat & Jose, Elvis Jackson in Neuromancer.

Ob polnoči bo v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu. Rakete iz biorazgradljivih materialov bodo letos v zeleni, ki je barva Ljubljane, in v silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami.