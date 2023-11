Nika Zorjan: Družini je posvetila tetovažo (Suzy)

Nika Zorjan je že večkrat povedala, da si je z družino izjemno blizu, kar je tokrat dokazala s prav posebno in simpatično potezo.

Naša pevka je ljubiteljica telesnih poslikav, zato se bo z veseljem še kdaj prepustila sestrinim spretnih prstom.

Prekmurska pevka si je namreč dala narediti telesno poslikavo, ki je posvečena njenim najožjim družinskim članom, ustvarila jo je njena mlajša sestra Eva.

Ta ni le odlična pevka, temveč tudi nadarjena tetovatorka oziroma je na dobri poti, da bo to postala. Do prihodnjega leta, ko bo tudi uradno postala mojstrica telesnih poslikav, ustvarjanje umetnin vadi na najbližjih, njena starejša sestra, ki se je pohvalila z najnovejšo pridobitvijo, nam je zaupala zgodbo o tem, kako je tatu pravzaprav nastal.

Tetovaža vsebuje začetne črke imen njenih staršev in sestre ter obris psičke Lili.

Eva ji je tetovirala še manjšega smeška.

Smeha ni manjkalo

»Za novo poslikavo sem se odločila spontano, nekega popoldneva. Bilo je okrog četrte ure popoldne, ko sem Evi sporočila, da bo ustvarila mojo novo tetovažo. K delu sva se spravili okrog desetih zvečer, ko še nisem dobro vedela, česa si želim, sem pa imela idejo o spominu na vso družino. Med brskanjem po spletu me je prešinilo, da bi lahko moji družinski člani s svojim podpisom za vedno pustili pečat. Oče Janez, mama Lidija in sestra so zapisali vsak svojo začetno črko imena, obris tačke naše psičke Lili smo pomanjšali, tako je nastala nova tetovaža, na kateri so podpisani vsi moji. Zdaj je moja družina za vedno ovekovečena na mojem telesu,« nam je pomen nove tetovaže razložila pevka, ki ji je sestra naredila še eno manjšo tetovažo, simpatičnega smeška, saj Nika pravi, da se je v življenju najpomembnejše smejati. Smeha ni manjkalo niti med nastajanjem družinske tetovaže, za katero je morala sicer Prekmurka kar stisniti zobe.

»Bilo je precej boleče, a sva se krohotali kot norici. Čeprav sem ljubiteljica tetovaž, je to prva, ki jo je zame naredila sestra. V nekem trenutku oziroma sredi napada smeha sem se malce premaknila, zato je ena linija malo ukrivljena,« se spominja tetoviranja v poznih večernih urah. A sestri zaupa brez pomislekov.

»Eva je neverjetno nadarjena. Še sreča, da ima mene in ostale družinske člane vedno na voljo, da smo njeni poskusni zajci. Uživa v tem, kar počne, mi pa uživamo, ko jo opazujemo pri delu. Ko tetovira, kar sije!« je na sestro ponosna naša pevka, ki se je sestrinim rokam tokrat prepustila prvič, a zagotovo ne zadnjič.