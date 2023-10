Tako so ga napadli med snemanjem spota Nike Zorjan (VIDEO)

Konec meseca septembra je priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan svojim sledilcem na družbenih omrežjih sporočila, da je izdala novo pesem z naslovom Rojena, da mi je lepo. »Končno je prišel ta dan, ki sem ga čakala več kot pol leta,« je zapisala in z objavo razveselila svoje poslušalce.

Za Niko pretekli meseci niso bili najlažji. V pogovoru za revijo Suzy je razkrila, da je imela težave z glasilkami (imela je vozlič na njih), zaradi katerih se je bala, da nikoli več ne bo pela. Odpovedala je vse nastope in poučevanje ter se vrnila domov v Prekmurje. In se pozdravila. »Ponosna sem nase, da sem bila tako odločna in disciplinirana, saj če ne bi bila, bi morala verjetno na operacijo ali bi okrevanje trajalo mnogo dlje.«

Konec meseca avgusta je po premoru prvič stopila na glasbeni oder v soteski Vintgar, ki je praznovala 130. obletnico odprtja in navdušila občinstvo. Dinamična pevka ne počiva, saj za novo pesem na Cipru snema videospot. Preko družbenih omrežij je s sledilci delila simpatičen videoposnetek z zapisom:

»Naš Jaka si bo snemanje videospota Rojena, da mi je lepo zagotovo za vedno zapomnil. V živalskem vrtu na Cipru so ga napadli lemurji. Poglejte in se nasmejte.«

