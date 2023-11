Po zmagi je napisal knjigo (Suzy)

Simpatični mladenič Bruno Šulman, ki je leta 2021 osvojil naziv MasterChef Slovenija, se na kulinaričnem področju hitro razvija. Nadarjeni mladi kuhar se ves čas izobražuje, njegove sanje pa so, da bi nekega dne postal chef restavracije na najvišji ravni in prejel Michelinovo zvezdico. Do cilja bo moral prehoditi še lep kos poti, si je pa izpolnil veliko željo, in sicer je zaključil svojo kuharsko knjigo, ki jo bo izdal čez en mesec.

Kuharska knjiga je rezultat dolgotrajnega dela.

»V knjigi sem združil svoje najljubše recepte in z njimi zgodbe, ki so me spremljale in oblikovale na moji kulinarični poti. Res ne znam povedati, kako se že veselim! To je moja zgodba, spisana skozi recepte,« se veseli izdaje prve kuharske knjige. Recepti v njegovem prvencu, o katerem mladi zmagovalec priljubljene kuharske oddaje pravi, da si niti v sanjah ni predstavljal, da bo tako čudovit, so namenjeni vsem, tudi tistim, ki so v kuhinji popolni začetniki.