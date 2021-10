Po težkih preizkušnjah zakopali bojno sekiro

V začetku oktobra so na oder znova stopili prvotni člani priljubljene fantovske skupine Game Over. Mark, Denis in Steffanio so zakopali bojno sekiro in se pogovorili o starih zamerah, spet pa se je obudila energija, ki je bila med njimi pred dvajsetimi leti. Čas se je za nekaj trenutkov zavrtel nazaj in oboževalke so znova podoživljale leta, ko so kot najstnice vreščale pod odri.

»Vsi smo morali nekaj v življenju doživeti, da smo spet prišli do skupne točke. Steffanio je prebolel raka, Denis se je boril sam s sabo in s tesnobo, jaz sem pred petimi leti prestal operacijo hrbta, po kateri sploh nisem vedel, ali bom še normalno hodil,« nam je zaupal Mark. Odrasli in predvsem močnejši so se vrnili na sceno, za prihodnje leto pa ob dvajsetletnici delovanja pripravljajo turnejo po Sloveniji.

»Pred 20 leti smo krojili pop sceno in vemo, da lahko oboževalcem ponudimo še kaj,« zaključuje.