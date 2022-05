Pevka je tudi Bownova terapevtka

»Z Anžetom Osolnikom sva se spoznala, ko je njihova pevka med decembrskimi nastopi zbolela in so potrebovali zamenjavo zanjo. Takrat so me fantje poklicali in med vikendi na odru in pogovori se je med nama z Anžetom najprej razvilo prijateljstvo, kmalu pa tudi ljubezen,« nam prizna simpatična Tina Kamenšek.

Tina in Anže sta se zaljubila prek glasbe.

A po tistem je ansambel začasno prenehal delovati, pred tremi leti pa jo je Anže pregovoril, da se jim pridruži v njihovi prenovljeni zasedbi z novim kitaristom, s katerim zdaj nadaljujejo zgodbo Ansambla Namig. »Prej sem pela v dveh glasbenih zasedbah, v skupini Nevihta, nato pa pri ansamblu Veseli muzikanti.

Slednjega sem leta 2017 po tehtnem premisleku zapustila zaradi obveznosti, saj sem imela poleg redne zaposlitve v zdravstvenem domu obilo dela s študijem, ki sem se ga odločila nadaljevati na višji stopnji,« pravi Tina.

Poje, odkar pomni. »Doma imam za spomin VHS-kaseto, na kateri je vidno, da komaj hodim, ampak že pojem pesmico Tika taka. Ljubezen do glasbe sem najverjetneje podedovala po pokojni mami, ki je bila vsestranska glasbenica in učiteljica glasbe ter naju je z bratom vselej jemala s seboj na nastope s harmonikarskim orkestrom, ki ga je vodila.

Narodna noša se ji lepo poda.

Malo pa je za veselje do narodno-zabavne glasbe verjetno kriv tudi moj brat, ki je bil pevec in klarinetist v kvintetu ter mi je s poslušanjem in izvajanjem te glasbe pustil poseben pečat, ki me je pozneje usmeril na to pot, da pojem še danes,« nam zaupa pevka, doma iz Železnikov v Selški dolini, ki pa zdaj veliko več časa preživi v Krtini, kjer je doma njen dragi.

Tina se je kmalu po opravljeni diplomi redno zaposlila, a šolanja še zdaleč ni zaključila, pač pa je ob delu opravila tudi magisterij in še doktorat. »Včasih sem morala zato delo, učenje in nastope kar dobro organizirati. A nič mi ni bilo v breme, bolj sem to jemala kot osebno rast in razvoj na vseh področjih. Če nekaj delaš z veseljem, ni nič težko in se vse da,« pravi Tina, ki se je zaposlila na Zdravstveni fakulteti.

»Pri delu na različnih oddelkih Pediatrične klinike in UKC Ljubljana mi je veliko pacientov opisovalo pozitivne izkušnje, ki so jih imeli z Bownovo terapijo, zato sem jo začela raziskovati. Želela sem si postati Bownova terapevtka, kar mi je v začetku letošnjega leta, ko sem opravila vse izpite, tudi uspelo. Pri tem sem presenečena, kako lahko ta nežna metoda pomaga pri raznih zdravstvenih težavah že novorojenčkom in dojenčkom, kaj šele otrokom in odraslim. V tem sem se našla in nadgradila željo po tem, da lahko s svojim znanjem pomagam ljudem. Na tem področju se bom v prihodnje zagotovo še bolj razvijala,« nam še zaupa pevka Ansambla Namig.

Z Anžetom v prostem času rada zahajata v naravo, prav tako se odpravita na kakšno turo v hribe. Njun skupni hobi je tudi kuhanje. »Oba zelo rada kuhava in preizkušava nove jedi, obiskujeva različne koncerte, pozimi smučava, rada se odpraviva na kakšno potovanje. V zvezi s tem imava eno zanimivo navado, in sicer da si ne kupujeva rojstnodnevnih daril, ampak greva raje na izlete po evropskih mestih, ki jih še nisva videla. Tako drug drugemu nameniva čas, skupaj pa doživiva še kaj lepega.

Zanima jo veliko stvari, med drugim je pevka Ansambla Namig.

Trenutno še nimava možnosti, da bi skupaj živela, sva pa skoraj vsak dan skupaj. Oba si želiva, da bi si kmalu ustvarila dom in skupaj zaživela,« prizna Tina, ki izredno uživa v vseh gospodinjskih opravilih, od kuhanja, peke, pospravljanja, likanja, pranja ... »Za ta opravila si vzamem čas, saj me pomirjajo in včasih razbijejo stresne dneve ter moje natrpane urnike,« sklene naša sogovornica.