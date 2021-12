Peter Čeferin: Malo je stvari, ki jih ne bi spremenil

Dr. Peter Čeferin je bil pred kratkim pogovorni gost v Ruski dači, kjer je kot vedno brez dlake na jeziku poklepetal z Natašo Pirc Musar, in sicer tako o stanju družbe kot o svojih zmagah, ki pa niso prišle čez noč. Ob prvem porazu je skrušen in tresočih se nog sedel v svojem fičku, je povedal, in še danes vztraja, da je poklicna neodvisnost odvetnikov nujna za njihovo kakovostno delo.

Ugled tega poklica načenjajo tisti, ki odvetniško službo spreminjajo v lobiranje. Prav tako verjame v človeškost sodniškega poklica in ne odobrava e-sodnikov.

»Sodniki morajo biti dobri ljudje, razgledani, življenjski, izkušeni, pogumni,« meni dr. Čeferin. Četudi je njegova družina razseljena, ostajajo trdno povezani. Veliko se pogovarjajo in včasih skupaj celo obiščejo nogometne tekme, je dobrovoljno priznal. In kaj bi spremenil pri nas, če bi lahko? »Malo je stvari, ki jih ne bi spremenil,« je pomenljivo zaključil.