Osvoboditi se moramo mnenj o tem, kakšni bi morali biti drugi

»Zasvojenost se začne, ko damo biološkim imperiativom, kot so potreba po hrani, seksu, sprostitvi in družbenemu položaju, tolikšno prednost pred vsem drugim, da postanemo samouničevalni. Vse skupaj še pospešuje naša kultura, ki to izkorišča kot prekleto dober način za prodajo čokolad in avtomobilov,« pravi nekdanji odvisnik in britanski igralec Russell Brand in doda, da je iskanje zadovoljitve posledica prepričanja, da bomo s tem rešili problem. man with open birdcage over his head, surreal freedom concept »Progam, s katerim sem premagal zasvojenost, mi je prinesel zadovolj...