Aktivi so v kozmetiki že dolgo, ponudbe je toliko, da se marsikdo ne znajde in obupa že pred samim začetkom nege proti staranju. Katero kislino uporabiti, kako jih plastiti, kdaj jo je najbolje nanesti? Zdi se, da bi potrebovali poglobljeno raziskovanje in natančen načrt z navodili za uporabo. Pa sploh ni tako, saj bodo za začetek osnove povsem dovolj. Zato se lahko osredotočimo le na eno kislino in jo uvedemo v negovalno rutino. Po nekaj tednih uporabe, ko nam bodo stvari vedno bolj jasne, dodajamo še druge kisline in nekega dne pridemo do retinolov. S katerimi torej začeti? Najprej se vpraš...