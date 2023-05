Omar Naber: Morje poljubov (FOTO)

Profil tega izjemnega pevca je ena sama sreča in prijateljstvo. Redki pošiljajo med nas toliko objemov in poljubov kot on. Ne zamudi priložnosti, da ne bi objavil kaj spodbudnega, nasmejanega, ljubečega. Lahko bi rekli, da je njegovo življenje skupek muziciranja, druženja in pristnih medosebnih odnosov. Navdušuje pa nas, da se nikoli ne skriva za filtri in preračunava z všečki. Družabna omrežja uporablja izključno za širjenje dobre volje in glasbenih projektov. OBJAV: 594 SLEDILCEV: 9.025 SLEDI: 1.102 Pred dnevi je namignil, da je poiskal strokovno pomoč. V vlogi terapevta je bil Dalaj E...