Okrogla obletnica Tine Maze

V človeški navadi je, da ob okroglih številkah potegnejo črto in se ozrejo nazaj. Tina Maze je ob praznovanju štiridesetega rojstnega dne naredila obračun in ugotovila, da je hvaležna za vse, kar ima. Zlasti za družino, ob kateri je postala še bolj celovita. Vsak dan se nauči kaj novega in se veseli, kaj bo prineslo naslednje jutro.

Njena največja učiteljica je hčerka Anouk, pri kateri opaža veliko svojih značilnosti in podobnosti. Oddahnila si je, da se ji ni več treba skrivati za trdno lupino brezkompromisne bojevnice, zato se bo še naprej trudila biti iskrena. Še vedno premore dovolj sape, da na mah upihne vseh 40 svečk, saj, kot zatrjuje, preživlja trenutno najlepše obdobje življenja. Materinstvo in partnerstvo jo bogatita in spodbujata, da še naprej navdušuje in navdihuje svet okoli sebe.