Okrogla obletnica slovenskega glasbenika in bakalar za novo leto (Suzy)

Priljubljeni slovenski glasbenik Slavko Ivančič ni znan samo po svojih zimzelenih uspešnicah, ki jih je nanizal s Faraoni in na samostojni poti, temveč tudi po nalezljivi dobri volji. »Nikoli ne pojem samo zato, da se predstavim občinstvu, temveč želim širiti dobro voljo in povezovati ljudi. To mi je v vseh letih, kar se ukvarjam z glasbo, vedno dobro uspevalo,« veselo pove. Lani je na odru Avditorija sredi poletja praznoval okrogli rojstni dan, takrat mu je 'vse najboljše' zapelo občinstvo.

Glasbenik pravi, da njegovih uspehov zagotovo ne bi bilo brez podpore žene in drugih domačih, s katerimi rad preživlja tudi praznike. Seveda ob tej priložnosti na mizi ne sme manjkati priljubljena primorska jed – ribji namaz oziroma bakalar. Slavku gre domač še posebno v slast. Za novo leto ni imel velikih želja, temveč samo to, da bi mu zdravje še naprej dobro služilo in da bi lahko še naprej razveseljeval ljudi. In da bi bil na mizi spet bakalar.