Odraščata v pravi lepotici

Angelina Jolie in Brad Pitt imata šest otrok, med njimi tri hčerke, ki pa jih v nasprotju z nekaterimi starši nikoli nista oblačila v poudarjeno 'punčkasta' oblačila. Še več, danes 15-letni Shiloh sta dovolila, da se je od zgodnjih najstniških let oblačila kot fant. A tisti, ki so ob tovrstni vzgoji dvigovali obrvi in se spraševali, kam to pelje, se lahko zdaj pomirijo, saj je deklica to obdobje očitno prerasla.

Dekleti sta prejšnja leta vztrajali pri fantovskem slogu.

Pred kratkim smo jo lahko s slavno mamo videli na filmskem festivalu v Rimu, kjer je na premiero filma Eternals prišla v mali črni oblekici in športnih čevljih. V obleki se je pojavila tudi na losangeleški premieri tega filma pred tednom dni. Tako Shiloh kot njena posvojena sestra Zahara sta vzbudili veliko pozornosti oboževalcev, ki so navdušeno pozdravili vedno bolj ženstveni slog deklet. Zdaj ni več nobenega dvoma, da bosta odrasli v pravi lepotici, za katerima se bodo, tako kot za njuno mamo, na rdeči preprogi obračale številne oči.

Zahara je za eno od premier že oblekla tudi nekaj iz mamine omare, in medtem ko je Angelina žarela od ponosa, je imela Zahara prav prijetno navihan pogled, ki zagotovo namiguje, da komaj čaka, da še kdaj pokuka v mamino omaro.