Nagnjeni bomo k sprejemanju kompromisov in reševanju sporov na diplomatski način. Zato je to obdobje idealno za pogajanja, mediacijo in vse vrste komunikacije, ki zahtevajo objektivnost in poštenost. Poudarek bo na estetiki in lepoti, zato bomo bolj pozorni na način, kako izražamo misli in ideje. V mislih in komunikaciji boste iskali ravnotežje. Zavestno se bomo trudili za objektivno presojo, ne da bi se prepustili skrajnim mnenjem ali čustvenim odzivom. Ta prehod nas uči, kako pomembno je uravnotežiti različne poglede in kako ustvariti harmonične osebne in poslovne odnose. Spore bomo reševa...