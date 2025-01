Od Eurythmics do solo kariere! Življenje Annie Lennox v glasbenem vrhu (Suzy)

Rodila se je v škotskem Aberdeenu ter obiskovala šolo za dekleta. Starši so jo spodbujali k ustvarjalnosti, blestela je v glasbi, poeziji in umetnosti. V sedemdesetih je študirala na kraljevi glasbeni akademiji v Londonu. Bila je tudi članica pop skupine The Tourists, dokler ni razpadla. Ko sta se s fantom Davom Stewartom razšla, sta raje ustanovila duo Eurythmics, ki je v osemdesetih dominiral na lestvicah s skladbami Sweet Dreams, There Must Be An Angel, Thorn in My Side, The Miracle of Love in drugimi. Tudi kot samostojna glasbenica je bila zelo uspešna, predvsem s skladbami Why, No More ...