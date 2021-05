Obnorel Slovenke: vroči Damiano David

Komaj 22-letni Damiano David je navdušil z izjemnim vokalom, zapeljivim videzom in prirojeno privlačnostjo, ki bi si je želel vsak nastopajoči. Na odru zver, za kamerami pa udomačen mucek, prežet z romantiko in ljubeznijo do mode ter glasbe. Že v osnovni šoli se je slutilo, da bo prikupni Italijan, ki se je šolal v rojstnem Rimu, zapisal med zvezde. Kmalu za tem se je preizkušal kot pevec pri različnih skupinah, dokler ni spoznal preostalih članov danes najbolj opevane mlade rock zasedbe na stari celini. Danska beseda Måneskin oziroma mesečina je postala sinonim za odlično glasbo in prvovrst...